Turkulaisen lääkeprojektin uskotaan tarjoavan apua koronaviruksen aiheuttamaan keuhkotautiin – adressin lääkkeen puolesta allekirjoittanut jo yli 1 700

Faron Pharmaceuticals Oy:n toimitusjohtaja Markku Jalkanen kertoi, että Traumakinella on tarkoitus estää tai rajoittaa äkillisen hengitysvajausoireyhtymän (acute respiratory distress syndrome, ARDS) syntymistä tai etenemistä palauttamalla hiussuonten eheys.

Adressi verkossa

Verkossa on viime torstaista lähtien kiertänyt adressi Traumakinen käyttöönoton puolesta. Adressi oli saanut tiistai-iltapäivään mennessä yli 1 700 allekirjoitusta. Viikonloppuna adressi on kerännyt yli 400 allekirjoitusta päivässä. Ylivoimaisesti eniten adressin allekirjoittajia on Helsingin ja Turun alueella.