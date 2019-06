Turkulainen Mauri kohtasi kuvausretkellään harvinaisen näyn: Puun takaa pilkotti musta orava – katso lähikuvat kummallisesta ilmestyksestä

– Se oli selkeästi tummempi, kuin oravat normaalisti ovat ja pysähdyin siihen ihmettelemään ja otin kuvia. Ensin luulin, että se vain näyttää tummemmalta, kun se oli siellä puun varjossa. Sitten katsoin ottamistani kuvista, että kyllä se musta on, Suhonen kertoo.

Orava pysytteli aluksi piilossa, eikä se kuvauskohteena ole helpoimmasta päästä muutenkaan. Suhosella on kuitenkin kokemusta luontokuvaamisesta ja kärsivällisyys palkittiin.

Mustan oravan havaitseminen on harvinaista, muttei täysin tavatonta, kertoo Suomen Luonto. Se on yleinen Euroopan mantereen eteläosien oravakannoissa ja erityisesti joillakin saarilla. Mustia oravia on tavattu esimerkiksi Viron saarilla Saarenmaalla ja Hiidenmaalla.