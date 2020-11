Turkulainen Emilia on todellinen ässä lukkojen tiirikoimisessa – on olemassa sääntöjä, joiden rikkominen tekisi hänestä rikollisen: "Se olisi moraalisesti kyseenalaista"

– Aloin tutkia tiirikointia lisää ja tajusin, että tämähän on ihan oikea harrastus. Innostuin ja siitä se sitten lähti, nainen jatkaa.

– Locksportissa avataan vain lukkoja, joihin on lupa. Me ei saada avata lukkoja, joita on tiirikoimisen jälkeen tarkoitus vielä käyttää. Jos avaan jollekin lukon, niin diiliin kuuluu myös se, että otan sen lukon mukaani, Marttila kertoo.