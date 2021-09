Turun vanhainkotisurman tapahtumakulku pääosin tiedossa – paikalla oli teon aikaan kaksi yöhoitajaa: “Olemme erittäin järkyttyneitä”

– Olemme erittäin järkyttyneitä tapahtuneesta. Tapahtumien kulku on pääosin tiedossamme, mutta poliisitutkinnan myötä tilannekuva tarkentuu vielä. Järjestämme yksikön asukkaille ja heidän omaisilleen sekä yksikön henkilökunnalle välittömästi kriisiapua. Kontaktoimme parhaillaan asukkaiden omaisia asiasta. Pääsimme aloittamaan yhteydenotot vasta, kun saimme poliisilta siihen luvan, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungilta sanoo tiedotteessa.

Tiistai-iltaisen väkivallan kohteeksi joutui kaksi Kurjenmäkikoti 2:n asukasta, joista toinen menehtyi saamiinsa vammoihin. Epäilty on poliisin mukaan todennäköisesti yksikön asiakas. Hänet on siirretty pois Kurjenmäkikodista.

Paikalla kaksi yöhoitajaa

Turun kansliapäällikön Tuomas Heikkisen mukaan kaupunki selvittää, onko Kurjenmäkikodissa on toimittu ohjeiden mukaisesti ja säännösten edellyttämällä tavalla. Tämänhetkisten tietojen mukaan toiminta vanhainkodissa on ollut asianmukaista.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että Kurjenmäkikoti 2:n yläkerrassa tilapäishoitoa järjestävässä yksikössä on 29 asukaspaikkaa. Niistä pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17. Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä.