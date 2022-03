Turkki tasapainottelee lännen ja Venäjän välillä – tutkijan mukaan huomiset neuvottelut vasta alkusoittoa

Ukrainan ja Venäjän on tarkoitus neuvotella huomenna Turkin Istanbulissa, Turkin presidentinkanslia vahvisti uutiskanava CNN:lle tänään.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta ei odota mullistavia käänteitä tulevilta neuvotteluilta. Tämä on hänestä vasta alkusoittoa.

Turkin päänsärky

– Turkki on alueellinen toimija Mustallamerellä ja sillä on erinomaiset suhteet sekä Ukrainaan että Venäjään. Turkki haluaa esittää nyt, että se on tärkeä kansainvälinen toimija.