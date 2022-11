Turkki-asiantuntija: Nato-ratifiointi tuskin vaikeutuu suomalaisopiskelijjoiden pidätyksen takia

Ankaran poliisilaitos kertoo Twitterissä ottaneensa kiinni kaksi suomalaista heidän somepostauksensa vuoksi, jossa revitään liiroja. Heidän on kerrottu olevan Erasmus-vaihdossa olleita Suomen kansalaisia, jotka ovat syntyneet Somaliassa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta sanoo, että asialla tuskin on merkitystä Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin kannalta.

Turkin lain mukaan rahan repimisestä voi saada vankeutta puolesta vuodesta kolmeen vuoteen asti, koska rahoissa on Turkin lipun ja kansallisen suvereniteetin symboleita.

– Näissä tilanteissa käännytään lähetystön puoleen. Lähetystö on tapauksesta tietoinen, ja tarvittaessa auttaa henkilöitä, mikäli kyse on oikeudellisesta prosessista, että he saavat asianajoapua ja käännösapua ja mitä tarvitsevatkaan.