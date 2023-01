Ulkoministeri Haavisto: Suomella ei ole tietoa uusista Turkin vaatimuksista

Turkin luovutuspyynnöistä on jo aiemmin keskusteltu Turkin, Suomen ja Ruotsin kolmikantatyöryhmässä.

– Niiden osalta on todettu se, että ne eivät meidän yhteiskunnissamme ole päätöksiä, joita poliittiset päättäjät voivat tehdä, vaan ne perustuvat oikeusjärjestelmään ja oikeuslaitoksen ratkaisuihin.

Erdoganin vaatimuksista kertoo ruotsalaislehti Expressen. Turkki on vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia palauttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä. Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta Ruotsilta on vaadittu 73 ihmisen palauttamista. Haaviston mukaan nyt esitetty 130 henkilöä on toistaiseksi suurin esitetty lukumäärä.