Turkissa ratkeaa tänään, jatkuuko Erdoganin valtakausi – "Vastakkain on nyt kaksi haukkaa"

Erdogania haastaa ensimmäisellä kierroksella toiseksi tullut opposition ehdokas Kemal Kilicdaroglu, joka johtaa kuuden oppositiopuolueen liittoumaa ja on saanut myös Turkin suurimman kurdipuolueen HDP:n tuen.

Tuolloin kolmanneksi tullut turkkilainen äärinationalisti Sinan Ogan on asettunut tukemaan Erdogania. Erdogan ja Kilicdaroglu kävivätkin tiukkaa vääntöä siitä, kumpi saisi Oganin puolelleen ja mahdollisesti hänen viiden prosentin äänisaaliinsa. Oganin vaikutuksesta on kuitenkin monta mielipidettä.

Erdoganille povattu voittoa, mutta mielipidemittauksiin ei luoteta

Nämä vaalit ovat yksinkertaisemmat, koska parlamenttivaalit on jo käyty ensimmäisellä kierroksella eikä presidenttiehdokkaita ole kuin kaksi. Siksi myös ääntenlaskun odotetaan olevan nopeampaa ja aiheuttavan vähemmän riidanaihetta.

Opposition kampanjointi muuttui - pois jäivät sydänmerkit

– Syyrialaisten on lähdettävä, julistivat Kilicdaroglun viimeisimmät vaalimainokset Istanbulissa.

Turkissa on YK:n pakolaisjärjestön mukaan lähes neljä miljoonaa pakolaista ja turvapaikanhakijaa, joista valtaosa on sisällissotaa paenneita syyrialaisia. Talousvaikeuksien kasvaessa turkkilaiset yli puoluerajojen ovat pitäneet pakolaisia osasyyllisinä vaikeuksiinsa ja sanovat tuntevansa olonsa turvattomammaksi Turkissa.

Turkkilaisen äärinationalistin Sinan Oganin entinen liittolainen ja Voitto-puolueen johtaja Ümit Özdag, joka on pitkään kampanjoinut pakolaisten kotimaihinsa lähettämisen puolesta, onkin asettunut Kilicdaroglun puolelle. Hän sopi Kilicdaroglun kanssa pakolaisten palauttamisesta kotimaihinsa "vuoden sisällä".

He myös sopivat, että vaaleilla valittujen paikallisjohtajien ja -viranomaisten tilalle voidaan jatkossakin nimittää hallinnon asettamia virkahenkilöitä. Tätä menetelmää Erdogan on käyttänyt erityisesti kurdien asuttamissa maakunnissa, joissa kurdikaupunginjohtajia on vaihdettu terrorismisyytöksiin vedoten.