Vartija pelasti naisen, joka oli astumassa lähestyvän raitiovaunun eteen Kayserin kaupungissa Keski-Turkissa tiistaina.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka kuulokkeita käyttävä nainen on astumassa raiteille huomaamatta asemaa lähestyvää raitiovaunua. Vartija ehtii vetää hänet turvaan viime hetkellä.
Raitiovaunun kuljettaja ehti niin ikään jarruttaa tilanteessa.
Tapauksen jälkeen raitiovaunuyhtiö ohjeisti käyttämään suojateitä, tarkistamaan, onko raitiovaunuja tulossa ja muistutti, että kuulokkeiden käyttö voi estää ympäristön äänten kuulemisen.