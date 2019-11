Turkin sisäministeri vangituista Isisin jäsenistä: "Lähetämme heidät takaisin kotimaihinsa, olivat he sitten menettäneet kansalaisuutensa tai eivät"

– Lähetämme heidät takaisin kotimaihinsa, olivat he sitten menettäneet kansalaisuutensa tai eivät, hän sanoi turkkilaisuutistoimisto Anadolu Ajansin mukaan.

Soylu kertoi eilen, että Turkki alkaa palauttaa Isis-taistelijoita kotimaihinsa maanantaista lähtien. Turkissa on vangittuna sisäministerin mukaan noin 1 200 Isisin jäsentä. Heistä 287 on vangittu Turkin viime kuussa käynnistyneen Pohjois-Syyrian operaation aikana, ja Soylun mukaan joukossa on myös naisia ja lapsia.