Turkki aikoo lähettää ulkomaiset Isis-vangit kotimaihinsa – palauttamisen onnistuminen silti epävarmaa, koska osalta on jo peruttu kansalaisuus

Turkki on arvostellut länsimaita siitä, etteivät nämä ole valmiita ottamaan vastaan Isisiin liittyneitä kansalaisiaan. Osan kansalaisuus on jo peruttu, eikä ole varmaa, onnistuuko Turkki heidän palauttamisessaan.

Supo kirjoittaa nettisivuillaan, että Suomesta on lähtenyt Syyrian ja Irakin konfliktialueelle yli 80 tunnistettua henkilöä, joista arviolta noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut.

Lisäksi Suomesta on matkustanut Syyrian ja Irakin konfliktialueelle parikymmentä täysi-ikäistä naista ja arviolta noin 30 lasta, Supo kirjoittaa. Osa näistä lapsista on jo täysi-ikäisiä. Konfliktialueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.