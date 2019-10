Puolustusministeri: Yhdysvallat vetää 1 000 sotilasta Pohjois-Syyriasta

Esper sanoi Face the Nation -ohjelmassa, että tilanne Turkin joukkojen ja kurdijärjestö SDF:n taistelijoiden välissä on käynyt Yhdysvaltojen kannalta kestämättömäksi.

Esperin mukaan amerikkalaisjoukoilla on lupa puolustautua ja vastata tulitukseen, jos tarvitaan. Washington Post -lehti kertoi aiemmin amerikkalaisten epäilevän, että turkkilaisjoukot olivat perjantaina tulittaneet amerikkalaisjoukkoja tieten tahtoen.

Turkki on Esperin mukaan laajentamassa hyökkäystään aiemmin suunniteltua kauemmaksi etelään ja länteen.

Trump puolusti toimiaan Twitterissä ja totesi, että Yhdysvallat antaa nyt toisten lähteä taistelemaan, jos haluavat. Samalla hän kuitenkin totesi, että Yhdysvallat on valmis määräämään Turkille kovia talouspakotteita.

Erdogan ei peräänny



– Pyysin häntä selittämään minulle – olemmeko todella liittolaisia Naton sydämessä, vai onko terroristiryhmä (Syyrian kurdijärjestö YPG) otettu Naton jäseneksi ilman että minulle on kerrottu, Erdogan puhkui.

Ruotsalaisia ja norjalaisia Isis-omaisia pakeni leiriltä



Pohjoissyyrialaiselta Ain Issan leiriltä paenneiden Isis-perheenjäsenten joukossa on ruotsalaisia ja norjalaisia, kertoivat kurdiviranomaiset Expressenin mukaan. Leiriltä on Turkin hyökkäyksen alettua paennut lähes 800 perheenjäsentä, joista useimmat ovat Euroopan maista. Tiedossa ei ollut, kuinka paljon joukossa oli Pohjoismaista tulleita.

Kurdien vartioimissa vankiloissa on kaikkiaan arviolta 12 000 Isis-taistelijaa. Leireille puolestaan on sijoitettu suunnilleen saman verran ulkomailta alueelle tulleita naisia ja lapsia. Lapsia on arviolta 8 000, naisia 4 000.