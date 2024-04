Turistit nauttivat, paikalliset tuskailevat: Lämpöennätys paukkuu jatkuvasti – ”Emme kokeneet talvea ollenkaan”

Lämpö ja kesähelteet yhdistetään usein nauttimiseen, mutta Euroopan helleaalto vuosi toisensa jälkeen tarkoittanut myös kärsimystä, kuivuutta ja maastopaloja. Lämpenevä ilmasto on riski niin eläinten kuin ihmistenkin terveydelle.

Tänään saatiin historiallinen päätös, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi ratkaisun, jonka mukaan Sveitsi on rikkonut ihmisoikeuksia liian heikoilla ilmastonmuutosta hidastavilla toimillaan. Kanteen taustalla oli seniorinaisista koostuva järjestö, joiden mukaan ilmastonmuutos heikentää heidän terveyttään, ja riittämättömät ilmastotoimet rikkovat näin ollen heidän ihmisoikeuksiaan.

Poikkeuksellisen lämmitä säätä on viime päivinä mitattu erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa Adrianmereltä Puolaan. 30 astetta ylittyi tänään esimerkiksi Bosniassa ja naapurimaissa sitä lähenneltiin. Pohjoisesta tulleet turistit pitävät lämmöstä, mutta muut juuri eivät.

– Tekisi mieli uida koko ajan. En muista samanlaista vuotta olleen aiemmin. Emme käytännössä kokeneet talvea ollenkaan, sillä tammikuusta lähtien on ollut lämmintä, hän sanoo.

Ilmastonmuutos ei ole tulevaisuuden, vaan tämän hetken ongelma

– Se, että näemme näitä ennätyksiä kuukausi toisensa jälkeen, osoittaa meille todella, että ilmastomme on muuttumassa, Burgess sanoo.

– Se on muuttumassa nopeasti, eikä ilmastonmuutos ole tulevaisuuden ongelma. Se on ongelma, joka meidän on kohdattava tässä ja nyt.