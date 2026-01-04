Poliisin mukaan Sodankylän liikenneonnettomuudessa oli 13 osallista.

Sodankylässä Ivalontiellä tapahtui liikenneonnettomuus puolen päivän aikaan sunnuntaina.

Hätäkeskuksen ilmoituksen mukaan kaksi vastakkaisista suunnista tullutta ajoneuvoa törmäsivät toisiinsa kovalla vauhdilla.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalla oli 100 kilometrin nopeusrajoitus ja kohtalaisen vilkas liikenne.

– Tien pinta oli jäinen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Alustavien selvitysten mukaan toisen auton kuljettaja menetti kovassa vauhdissa liukkaalla tiellä ajoneuvonsa hallinnan ja törmäsi vastaantulijan keulaan.

– Vastaantuleva ajoneuvo suistui törmäyksen voimasta ojaan. Ajoneuvot vaurioituivat pahoin. Paikalle osui myös kolmas henkilöauto, jonka kuljettaja säikähti edessään tapahtunutta törmäystä ja ajoi ojaan. Hän ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisin mukaan kolmessa ajoneuvossa oli yhteensä 13 henkilöä, jotka kaikki olivat ulkomaisia turisteja.

– Pelastuslaitos irrotti nokkakolarissa osallisena olleesta autosta puristuksissa olleen kuljettajan, joka lennätettiin lääkärihelikopterilla sairaalaan. Ensihoito vei neljä muuta lievemmin loukkaantunutta terveyskeskukseen tarkastettavaksi.