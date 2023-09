Tuplakääk-kaksikko poisti kohutun Archie-jakson – pyysivät anteeksi Iida Vainiolta

Podcastin jaksossa Cruz kertoi hyvin intiimejäkin asioita parin suhteesta. Simbergin kerrotaan sanoneen jaksossa, että rokkari on löytänyt itselleen pornohakusanoja vastaavan tyttökaverin.

– En olisi uskonut, että mun "ystävät" puhuu selän takana noin paljon paskaa ja noin ilkeään sävyyn. Mä en ole mikään Pornhub-muija. Jos luulette, että se on hyvä vitsi, niin ei oo. Mä oon ihan vaan Iida, enkä tee mitään v*tun pornoa. Kaiken lisäksi en koe oikeaksi, et mulle taikka meidän suhteelle naureskellaan podissa, nyt jotain rajaa, Vainio kirjoitti tarinat-osiossa.

Lisäksi hän kirjoitti, että häntä on kiusattu lähes koko lapsuutensa ajan.

– Luulin, et aikuisena se mulle nauraminen ryhmissä loppui, mut ei, se vaan tehdään enemmän selän takana, tosin julkisesti podeissa. Koen tämmöiset julkiset nauramiset ja paskan puhumiset tosi rankasti, varsinkin, jos ne, jotka sitä tekevät on mun ”kavereita”. En usko, että kukaan olisi iloinen näissä kengissä, Vainio jatkoi.

Vainio on jakanut tarinat-osiossa kuvakaappauksia myös Jodel-keskustelusovelluksesta, jossa podcastin jaksoa moititaan ja puolustetaan Vainiota.

– Musta tuo Kirsikan kommentti, että Archie on löytänyt pornohakusanoja vastaavan tyttökaverin oli kaikkein kammottavinta tässä jaksossa. Kaikki muu vielä meni, mutta tossa meni kyllä multa kuppi nurin, Jodelissa kirjoitetaan.

– Me editoidaan tän päivän jaksosta yks kohta pois, koska ymmärretään, että se oli läppä, joka ei ländännyt sillä tavalla miten me se tarkoitettiin. Meidän tarkoitus oli roustata Archieta, eikä todellakaan Iida. Meidän mielestä pornhubin naiset on hot, ja sitä haluttiin pointtaa eikä päinvastoin. Anteeksi ja kiitti viesteistä, podcastin tarinat-osiossa kirjoitettiin.