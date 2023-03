Elina Gustafsson ottaa kantaa Yökylässä-jaksosta syntyneeseen kohuun: "Kuulin huhua, että..."

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssinopettaja Ansku Bergström toivottivat toimittaja Maria Veitolan tervetulleeksi kotiinsa yökylään Yökylässä Maria Veitola-ohjelman kahdeksannen kauden kuudennessa jaksossa. He kertoivat muun muassa pesevänsä hampaansa samalla hammasharjalla, koska käytäntö on vain mennyt siihen pisteeseen. Gustafssonin mukaan se on erityisen kätevää reissussa, kun ei tarvitse ottaa mukaan kuin yksi hammasharja.