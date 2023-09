Ensi keväänä avioituva Iida Vainio kävi sovittamassa hääpukua – Archie-kihlatulta suloinen kommentti

Mediapersoona Iida Vainio ja rokkari Archie Cruz kihlautuivat hiljattain, ja parin häitä on määrä tanssia ensi keväänä Kulosaaren Casinolla Helsingissä.

Vainio jakoi perjantaina 22. syyskuuta Instagram-tililleen kuvan, jossa hän on sovittamassa hääpukua yrittäjä ja mediapersoona Niina Kuhdan omistamassa Niinatar-hää- ja juhlapukuliikkeessä. Jakamassaan kuvassa Vainiolla on yllään valkea hääpuku, jonka yläosa on koristeltu yksityiskohdin ja jonka alaosaa koristavat näyttävät tyllikerrokset.