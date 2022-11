Alma paljasti podcastissa legendaarisimman yksityisviestinsä, jonka on saanut eräältä jenkkinäyttelijältä: "Hän soittelee minulle todella paljon"

Artisti Alma , eli Alma-Sofia Miettinen, kertoi Enni Koistisen ja Kirsikka Simbergin PodMe-palvelussa ilmestyvässä Tuplakääk -podcastissa 15. marraskuuta mieleenpainuvimmista yhteydenotostaan Instagramissa. Hän on saanut näyttelijä-laulaja Lindsay Lohanilta yksityisviestin.

– Paras on varmaan Lindsay Lohan. Se oli niin hauska tapaus. Hän halusi olla ystäväni ja tutustua. Olemme internet-ystäviä. Minulla on hänen numeronsa, ja hän soittelee minulle todella paljon. En ole itse ikinä soittanut hänelle, Alma kertoi podcastissa.

– Jossain vaiheessa hänellä oli diili Republic Recordsin kanssa, ja hän halusi minulta biisejä. Annoin hänelle joitakin, ja yksi on ainakin tullut. Mutta en tiedä, onko hänellä enää sitä levydiiliä, Alma kertoi.

Kansainvälisen menestyksen lisäksi Alma on myös kirjoittanut viime vuosina kappaleita maailmankuuluille artisteille, kuten Miley Cyrusille. Hän on yksi vuonna 2019 julkaistun Charlien enkelit -elokuvan tunnuskappaleen Don’t Call me Angel säveltäjistä ja sanoittajista.