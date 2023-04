Andy McCoyn Yökylässä-jakso poiki Maria Veitolalle poikkeuksellisen paljon törkypalautetta: "En voi vaan käsittää tälläistä pimeyttä ja vihaa"

Yökylässä Maria Veitola -suosikkiohjelman kahdeksannen tuotantokauden kaikki jaksot on nyt esitetty televisiossa, ja kausi on saatu virallisesti pakettiin. Etenkin kauden yhdeksäs jakso, jossa toimittaja-juontaja Maria Veitola ottaa selvää rock-muusikko Andy McCoyn elämästä, herätti runsaasti keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa.

McCoyn jaksossa nähty käytös pöyristytti monia katsojia. Rokkari muun muassa nimittelee Veitolaa kusipääksi ja raivostuu tälle kaksikon kerratessa kuuden vuoden takaista tapaamistaan Enbuske, Veitola & Salminen -ohjelmassa.

Yökyläilyn loppupuolella Veitola ottaa McCoyn hyökkäävän käytöksen vielä puheeksi ja kertoo, ettei odottanut McCoyn olevan helppo ihminen, muttei myöskään osannut odottaa uhkaavaa käytöstä.

– En odottanut, että vittuilet mulle tuntikausia ja uhkailet väkivallalla ja kostolla, Veitola sanoo jaksossa McCoylle.

Veitola kertasi ohjelman kahdeksatta kautta ja siihen liittyviä ajatuksiaan Instagramissa. Hän jakoi someseuraajilleen kuvasarjan, jonka ensimmäisessä otoksessa hän istuu vieretysten Yökylässä Maria Veitola -ohjelman ohjaaja-tuottaja Jenni Sipon kanssa.

– Kiitos kaikista ihanista viesteistä ja peilailuista, joita ootte laittaneet jaksoihin liittyen. Toivon, että me saadaan tehdä lisää jaksoja, ja että te haluatte niitä katsoa. Yökyläileminen on mulle, ja uskon et puhun koko pienen tiimimme puolesta, niin rakasta, Veitola kirjoittaa postauksensa kuvatekstissä.

Veitola jatkaa tekstiään kertoen, että on saanut edellä mainitusta Andy McCoy -jaksosta poikkeuksellisen paljon palautetta. Hän kirjoittaa, ettei ole itse halunnut liiemmin kommentoida jakson tapahtumia.

Veitola kertoo haluavansa kuitenkin sanoa sanasen palautteista, joissa häneltä on kyselty, onko McCoyn jakson kaltaista sisältöä pakko tehdä ja näyttää.

– Siihen oon saanut vastauksen niiltä lukuisilta katsojilta, jotka ovat löytäneet jaksosta saman jännitteen kuin lapsuudenkodistaan tai parisuhteestaan, ja he ovat pitäneet äärimmäisen tärkeänä, että tälläistä menoa, mikä on valitettavan totta monessa suomalaiskodissa, näytetään myös autenttisena telkkarissa.

Veitolan kirjoituksen mukaan jotkut katsojat ovat myös sitkeästi sitä mieltä, että nimenomaan hän on "se provosoiva kusipää, joka sai Andyn hermostumaan, ja että ohjelmasta on vain leikattu pois Veitolan vittuilut Andylle". Tämä ei juontajan mukaan pidä paikkaansa, vaan kaikki hänen "likaiset syöttönsä" on sisällytetty ohjelmaan.

– Ilmeisesti aina on ihmisiä, joiden mielestä väkivalta ja sillä uhkailu on kohteen, ei tekijän syytä. Se on järkyttävää, hän kirjoittaa.

– Tiedän myös, että monen mielestä oon ihan vitun ärsyttävä siilitukkainen feministiakka, mutta oon silti hämmentynyt, kuinka Andyn jakso sai kaikki möröt ja örkit ulos onkaloistaan toivomaan mulle enemmän kipua ja jopa kuolemaa. En voi vaan käsittää tälläistä pimeyttä ja vihaa, hän jatkaa.

Juontaja kuitenkin toteaa kirjoituksensa lopussa, että lopulta McCoyn Yökylässä-jakso oli vain yksi jakso, ja että päällimmäisenä hänen mielessään ovat monet kauniit kohtaamiset ja syvälliset keskustelut, joita hän on ohjelmaa tehdessään kokenut.

– On mahtavaa opiskella ihmisyyttä ja jakaa nämä sykähdyttävät seikkailut meidän turvallisen kuvaustiimin kanssa.

Kaikki Yökylässä Maria Veitola -kaudet ovat katsottavissa MTV Katsomossa. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.