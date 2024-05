Podcast: Kirsikka Simberg kertoo väleistään Iida Vainioon – taustalla Tuplakääk-kohu

Uusimmalta kaudelta ovat mukana muun muassa Iida Vainio ja suositusta Tuplakääk -podcastista tuttu Kirsikka Simberg. Viime syksynä nousi iso kohu, kun Vainion rokkarirakas Archie Cruz oli Tuplakääkissä vieraana ja kertoi tuolloin hyvin intiimejä asioita parin suhteesta jakson aikana . Simberg kommentoi tuolloin, että rokkari on löytänyt itselleen pornohakusanoja vastaavan tyttökaverin.

– En olisi uskonut, että mun "ystävät" puhuu selän takana noin paljon paskaa ja noin ilkeään sävyyn. Mä en ole mikään Pornhub-muija. Jos luulette, että se on hyvä vitsi, niin ei oo. Mä oon ihan vaan Iida, enkä tee mitään v*tun pornoa. Kaiken lisäksi en koe oikeaksi, et mulle taikka meidän suhteelle naureskellaan podissa, nyt jotain rajaa, Vainio kirjoitti.

– Olen kyllä itsekin, se on hauskaa, Simberg komppaa.

– Myös toivon, että se voisi poikia sinulle ja minulle jotain töitä. Meitä ei oteta sinne Koko Suomi leipoo -ohjelman koomikkopariksi sen takia, että me emme ole tarpeeksi tunnettuja. Yritän tehdä meistä sellaisia, että voisimme päästä leipomisohjelmaan, Simberg nauraa ja saa myös Koistisen nauramaan.

Kaksikko analysoi Simbergin kilpakumppanit jakson aikana humoristiseen tyyliin ja he pohtivat yhdessä, millaisella taktiikalla Simberg lähtee Farmille.

Koistinen kysyy suoraan Simbergiltä, mikä fiilis tällä on Vainiosta.

– Minulla on hyvä fiilis siitä. Minähän olen meidän surullisen kuuluisan podcast-jakson jälkeen myös jutellut Iidan kanssa puhelimessa, ja me olemme oikein hyvissä väleissä nykyään. Ei ole mitään sellaista pahaa verta meidän välillämme, mikä on tosi kiva, koska se oli sellainen asia, mikä oli jäänyt itseäni tosi paljon vaivaamaan, Simberg kertoo.