"Tuomio tuomiolta se kannatus on noussut" – Sebastian Tynkkynen arvostelee kiihotustuomiotaan MTV Uutisten haastattelussa

– Suomessa ei pitäisi olla ehdottomasti sama tuomiosuuruus kymmenkuisen vauvan pahoinpitelystä kuin on FB-päivityksestä tekemisestä, jossa kritisoi terrorismia, hän kritisoi.

Käräjäoikeus perusteli rangaistuksen suuruutta paitsi Tynkkysen käyttämillä ilmaisuilla ja niiden luonteella, myös sillä, että Tynkkynen on syyllistynyt vastaavaan rikokseen aiemminkin. Tynkkynen oli siis tavallaan rikoksenuusija, joka voidaan ottaa huomioon rangaistusta koventavana tekijänä.

Maksimirangaistus perusmuotoisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on kaksi vuotta vankeutta. Törkeässä teossa maksimirangaistus on neljä vuotta.

Tynkkysen mielestä tulkintalinjassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on lisäksi ”jotain mätää”, ja hänen mukaansa kyseistä rikosnimikettä koskeva syyte ”on aina johtanut tuomioon”. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuosina 2009–2018 on hylätty syytteet yhteensä kahdeksassa kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevassa asiassa. Valtaosa asioista on päättynyt kuitenkin tuomioon.