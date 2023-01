Tuomas Sammelvuo: "En halua katkaista kaikkia suhteita Venäjällä oleviin kavereihini"

Sammelvuolla on edelleen tavaroita Pietarissa, koska tavaroiden tuominen Suomeen ei ole ollut poikkeusaikoina kovin yksinkertaista. Tällä hetkellä koti on kuitenkin Puolassa.

– En halua puhua urheiluhaastatteluiden yhteydessä Venäjän asioista. Onhan ihan selvää, etten pysty enkä halua katkaista kaikkia suhteita Venäjällä oleviin kavereihini. Toivon, että maailma voisi rauhoittua. Venäjällä on ihmisiä, pelaajia ja valmentajakollegoita, joihin pidän yhteyttä, mutta en minä heidänkään kanssaan puhu maailmantilanteesta, Sammelvuo sanoi viime torstaina STT:lle Gdanskille 1–3 hävityn vieraspelin jälkeen.

Sammelvuo, 46, ei myöskään hehkuta uutta työpaikkaansa liian innokkaasti kuuden kuukauden valmentamispaussinsa jälkeen. Hänellä on kahden vuoden sopimus puolalaisen huippujoukkueen kanssa.

– Mukava on tehdä töitä täällä. Lentopallo on lähes ykköslaji koko maassa. Toisaalta joukkueeseen, joka on voittanut kaiken, tulo ei ole helppoa. En usko, että pääni on vadilla joka pelissä, kun seura hoitaa asioitaan rauhallisesti.

Kedzierzyn-Kozlen joukkue muuttui täksi kaudeksi jonkin verran, ja seura on Plusliigassa mitalisijojen ulkopuolella.

– Seura on ollut realistinen, emmekä odota voittavamme kaikkea uudestaan. Meiltä lähti muun muassa pelaaja, joka teki Mestarien liigan finaalissa 27 pistettä. Hänen korvaamisessaan ei onnistuttu, Sammelvuo sanoi.

Ottelu joka kolmas päivä

Kauden ottelumääriä Sammelvuo puntaroi ihmeissään.

– Pelejä on suoraan sanoen hirveästi, kun Mestarien liiga, Plusliiga ja Puolan cup pyörivät. Pelejä on joka kolmas päivä. Sarjassa on kovemmilla resursseilla toimivia seuroja kuin me. Eemi Tervaportin Wegiel on yksi kovimmista.

Maailmalla pitkään ollut Sammelvuo on urheilukosmopoliitti, joka pelasi Kedzierzyn-Kozlessa kauden 2009–10. Hän osaa puolaakin, mutta valmennuskieli on englanti ja kakkosvalmentajan kanssa italia.

Puolassa laitettiin liikenneinfrastruktuuri kuntoon vuoden 2012 jalkapallon EM-kisoihin, ja Sammelvuon joukkue matkustaa pelimatkat Puolassa bussilla. Esimerkiksi Gdanskiin, Olsztyniin ja Suwalkiin on yli seitsemän tunnin matka. Mestarien liigassa joukkue on matkustanut vuokrakoneella.

Kedzierzyn-Kozle on tuplakaupunki, jota joki halkoo. Sammelvuo ja hänen ukrainalaistaustainen Alina-vaimonsa asuvat Kedzierzynin puolella. Puolassa he ovat pitkälti omissa oloissaan, ja heillä on yksityiselämässään poikkeusaikanakin kaikki hyvin. Alina-puolisolla on kuitenkin ihmissuhteita Venäjälle ja Ukrainaan, sillä Alina on asunut Pietarissa kahdeksanvuotiaasta asti.

Sammelvuolla ei ole asuntoa vanhassa pesäpaikassaan Kuopiossa, jossa hän on ollut viimeksi alkukesästä. 19-vuotias poika ja 18-vuotias tytär ovat Kuopiossa.

Kanadan kanssa olympiatavoite

Kun Puolassa kausi loppuu, Sammelvuo lähtee saman tien Kanadan Ottawaan hoitamaan tuoretta maan päävalmentajan tehtäväänsä.

– Tavoite on selviytyä Pariisin olympiakisoihin. Kisoihin pääsy on mahdollista, ja Kanada on ollut olympialaisissa kahdella edellisellä kerralla, mutta karsintajärjestelmä on nyt huomattavasti kovempi. Kesän Kansojen liiga on erittäin tärkeä, Sammelvuo ennakoi.

Kanadan päävalmentajuudesta Sammelvuo neuvotteli kolmatta kertaa, ja tällä kertaa natsasi. Hänen sopimuksessaan ei ole määräaikaa.