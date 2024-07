Olympiapelaaja avaa, millainen kokemus hänellä oli suomalaisista – Tuomas Sammelvuo on ollut "vähän erilainen"

Kentällä on kuitenkin yksi mies, jota meteli ei tunnu koskettavan niin millään: Kanadan päävalmentaja Tuomas Sammelvuo seuraa suojattiensa esitystä määrätietoisen keskittyneesti ja katse tiukasti pelissä.

Omistautuminen lajille on vienyt pudasjärveläisen pitkälle, aina maailman huipulle ammatissaan. Upean pelaajauran jälkeen Sammelvuo, 48, on valmentanut menestyksekkäästi kansainvälisellä huipputasolla. Meriitteihin lukeutuvat esimerkiksi olympiahopea Venäjän valmentajana Tokiossa vuonna 2021 ja Mestarien liigan voitto puolalaisseura Kedzierzyn-Kozlen valmentajana viime vuonna.

Pariisin pelit ovat kuitenkin uusi ja kova haaste. Sammelvuon Kanada taipui myöhään sunnuntaina lohkoavauksessaan Slovenialle 1–3 ja on lohkon ainoa pisteetön joukkue Serbian napattua pisteen Ranskalta.

– Meidän pitää keskittyä omaan peliin, ja vaikka mökää on hirveästi, siitä pitää ottaa sopivasti energiaa eikä antaa fiiliksen viedä mennessään, kylmänviileä suomalaisluotsi ennakoi tiistaita todeten ottelun olevan edelleenkin lentopalloa metelistä huolimatta.

– Kaksi peliä jäljellä, ja täällä jokainen erä ja piste on tärkeä kun alkulohkojen jälkeen katsotaan, ketkä menevät jatkoon.

Kaikkien aikojen kovin

– Ikinä ei ole ollut näin isoa määrää maailman parhaita joukkueita mukana johtuen erilaisista karsintajärjestelmistä. Venäjä on tietysti poissa, mutta muuten kaikki parhaat ovat mukana. Ehdottomasti kaikkien aikojen kovatasoisin olympiaturnaus, mahtavaa olla täällä mukana.

"Vähän ehkä erilainen suomalainen"

Kanada on kova lentopallomaa, vaikka ihan terävimpään kärkeen ei olekaan yltänyt. Ehkei Sammelvuo tuota harppausta saa aikaan, mutta se on ainakin pelaajien mielestä selvää, että muutosta hän on jo tuonut päälle parinkymmenen kuukauden aikana.