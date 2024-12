NBA:n suomalaisluotsin joukkue hurjasteli huiman seuraennätyksen

NBA:n suomalaisen apuvalmentajan Tuomas Iisalon edustama Memphis Grizzlies ylsi seuraennätykseen, kun se murjoi Toronto Raptorsin yön NBA-kierroksella 155–126.

Memphis aloitti ottelun hurjasti ja heitti jo avausneljänneksellä 43 pinnaa. Vahva hyökkäyspelaaminen jatkui läpi ottelun ja lopulta Memphis hurjasteli taululle 155 pistettä, mikä on samalla joukkueen seuraennätys.

Seuran edellinen ennätys on vuodelta 2021 (152 pistettä). Memphisin 155 pistettä on myös toistaiseksi tämän kauden kovin yhden ottelun pistelukema NBA:ssa.

Memphisin ykköstykit olivat 21 pistettä heittäneet Jaren Jackson ja Zach Edey. Hämmästyttävää kyllä, mutta ottelun parhaat pistemiehet tulivat kuitenkin Toronton riveistä. R.J. Barrett heitti 27 pistettä ja Scott Barnes 26 pistettä.

Memphisin apuvalmentajana ensimmäistä kauttaan toimiva Iisalo ja päävalmentaja Taylor Jenkinsin johtama muu valmennustiimi ovat saaneet joukkueen hyökkäyspelin kulkemaan tällä kaudella upeasti.

Memphis on tehnyt tällä kaudella 31 ottelussa 3 835 koria (noin 123,7 per ottelu), mikä oikeuttaa kyseisen tilaston kärkipaikkaan NBA:ssa. Seuraavaksi eniten koreja on tehnyt Cleveland Cavaliers (3 654), joka on pelannut yhden ottelun vähemmän kuin Memphis.