NBA-koripalloliigan kauden toinen "suomalaiskohtaaminen" käänsi edellisen kohtaamisen voittajan toiseksi, kun Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies päihitti Lauri Markkasen seuran Utah Jazzin 137–128.

Joukkueiden edellinen kohtaaminen vajaat kaksi viikkoa sitten toi Jazzille vierasvoiton Markkasen pussittaessa 26 pistettä. Nyt kotonaan pelannut Jazz joutui pärjäämään ilman Markkasta, jonka ilmoitettiin olevan ottelusta sivussa nivusvaivan takia.

Markkanen pelasi kauden 22 ensimmäistä ottelua, mutta on sen jälkeen ollut sivussa neljästä ottelusta seitsemän viime pelin aikana. Jazz on hävinnyt kaikki nuo neljä Markkasen tällä kaudella missaamaa ottelua. Suomalaishirmu on tällä kaudella takonut pisteitä uransa toistaiseksi korkeimmalla keskiarvolla 27,8.

Iisalon Memphis joutui sekin pelaamaan ilman ykköstähteään. Takamiessuuruus Ja Morantin nilkkavamma piti hänet poissa nyt neljännestä peräkkäisestä pelistä. Grizzlies marssi kuitenkin voittoon espanjalaisen Santi Aldaman tehtyä NBA-uransa korkeimman pistesaldon 37 pistettä.

Jazzin johtohahmoina häärivät 25 pistettä tehnyt ja 13 levypalloa kahminut Kyle Filipowski, 24 pisteen Keyonte George sekä 21 pisteellä uransa korkeimman pistemäärän kirjannut Taylor Hendricks.