Tuomaristo ei kyennyt valitsemaan ehdokkaiden joukosta vain yhtä voittajaa – Booker-palkinto poikkeuksellisesti kahdelle kirjailijalle: Voittajina Atwood ja Evaristo

Raati palkitsi sekä kanadalaisen Margaret Atwoodin että brittiläis-nigerialaisen Bernardine Evariston. Atwood palkittiin teoksesta The Testaments (Testamentit, Otava) ja Evaristo teoksesta Girl, Woman, Other.

Atwood: Yksin voittaminen olisi ollut noloa

Atwood (s. 1939) on voittanut Bookerin myös kerran aiemmin, vuonna 2000 romaanista The Blind Assassin (Sokea surmaaja, Otava). Tämän vuoden voittaja Testamentit on ollut syksyn odotetuimpia kirjoja myös Suomessa.

Se jatkaa fundamentalistisen Gileadin valtion tarinaa, jonka Atwood aloitti vuonna 1985 ilmestyneessä dystopiaromaanissaan The Handmaid's Tale (Orjattaresi, Kirjayhtymä). Sittemmin Gilead on tullut tutuksi myös tv-sarjana.

Evariston (s. 1959) Girl, Woman, Other -romaanissa vuorottelee 12 kertojaääntä. Evaristo on aiemmin julkaisut sekä runokokoelmia että romaaneja. Häneltä on suomennettu vuonna 2001 ilmestynyt runomuotoinen romaani The Emperor's Babe nimellä Keisarin kullanmuru (Johnny Kniga).