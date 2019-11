Tällainen on Finlandia-voittaja Pajtim Statovci: Kansainvälisesti hehkutettu mies ei kerro itsestään paljoa julkisuuteen – ei hyväksy määritelmää "maahanmuuttajakirjailija"

Debyyttiromaanilla maailmanmaineeseen

Vuonna 2014 ilmestyi debyytti Kissani Jugoslavia. Esikoiskirjapalkinnon tuonut romaani kertoo Jugoslavian sotaa Suomeen pakenevasta albaaniperheestä, mutta Statovci on kiistänyt sen olevan omaelämäkerrallinen.

The New York Times kirjoitti siitä kehuvan arvion, minkä lisäksi kirjailija huomioitiin myös The Guardianissa.