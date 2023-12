Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus: Ero!

View this post on Instagram

Kuustonen ja Brotherus osallistuivat Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaan vuonna 2021. Tuolloin he avautuivat suhteestaan katsojille.

– Oltiin kiistelty jostain asiasta ja pohdittu, miten saadaan tämä ihmissuhde toimimaan. Niin sä teippasit meidän makuuhuoneen seinään semmoisella metrin korkuisella tekstillä sanan "suoruus", Kuustonen muistelee kertoen, mikä hänen mielestään on onnistuneen parisuhteen pohja.

– Kun on aikuinen ja tietää, että voisi elää yksinkin. Ja sitten jos on vaikeaa, niin se ei johdu siitä toisesta. Mulle se ainakin on kirkastunut tässä vuosia myöten, että jos joku toisessa ärsyttää hirveästi, niin mun täytyy itse katsoa peiliin, että miten mä voin tässä toimia. Eikä sillä tavalla, niin kuin olisi nuorempana koittanut muuttaa toista, Brotherus komppaa.