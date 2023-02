Tuntematon vandaali levittää nauloja ja metalliromua risteysalueille Vihdissä

Naulankylväjä iskee uudelleen

Kenellä on asiat huonosti?

Toistaiseksi tapaukset ovat aina sattuneet sellaisella säällä, ettei tiellä ole ollut sohjoa ja naulat on ollut tästä syystä helppo huomata. Asiasta on jäänyt hämmentynyt olo.

– Tämä on rauhallinen kylä. Tämä on oikea maalaisidylli. Meillä on yhtenäinen ja aktiivinen yhteisö. Olisi kiva tietää, mikä tässä on taustalla. Toivoisin, että asia selviää. Hurjaa, että jollain täällä on asiat noin huonosti.