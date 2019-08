MTV Uutiset nautajahdissa Laukaassa – villit, vaaralliset naudat järkyttävät maalaiskylän idylliä: ”Täällä asuu paljon lapsiakin, ikävä tapaus”

Laukaan kunnassa sijaitseva noin tuhannen asukkaan Vehniän kylä on viime päivinä ollut suomalaisten huulilla. Kylän alueella liikkuu vapaaksi päässyt noin 40 villiintyneen naudan lauma.

Puttosen Essona tunnettu huoltoasema on Laukaassa paikka, jossa tiedetään kenties parhaiten kylän asiat. Pihaan saapuessa käy nopeasti selväksi, että karkuteillä olevat naudat ovat puheenaihe numero yksi.

– Ei siinä kuule ole mitään ihmeellistä! Tällainen on täällä täysin normaalia, miehet vähättelevät.

Kahvilaparlamentin väeksi esittäytyvä miesryhmä pyytää pöytäänsä istumaan. Nyt käsillä on selkeästi sisäpiirin tietoa.

Taustalla on ikävä tilanne



Matka karjatilalle on alle kymmenen kilometriä keskustan huoltoasemalta. Tila sijaitsee Laukaan ylpeyden, Peurungan kylpylän sekä Tikkakosken lentoaseman puolivälissä. Metsän halki matka lentokentälle on ainoastaan reilut viisi kilometriä. Välissä kulkee vilkkaasti liikennöity E75-tie Jyväskylästä Ouluun.

Vaara-alueeksi nimetty pätkä Vehniäntietä on idyllisen kaunis pelto- ja järvimaisemineen. Elämä näyttää rullaavan. Postinjakaja tuo autolla postia. Pienellä paikkakunnalla ihmiset tuntevat toisensa.

– Tilan pitäjä on koulukaverini. Taustalla on ikävä tilanne, ohikulkeva mies tietää taustoista .

Tila, josta naudat ovat karanneet, näyttää olevan ulospäin kunnossa. Pihapiiri on siisti ja traktori on työn touhussa pellolla. Talon hiljaisella pihalla on putkifirman auto.