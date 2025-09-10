Tunteet ovat olleet pinnassa JYPin ja Ilveksen liiga-avauksessa Jyväskylässä.

Jo ottelun avauserässä nähtiin useita kahinoita. Kaikista rajuin purkaus nähtiin, kun kotijoukkue JYP iski 3–3-tasoitusmaalin, mikä kimposi puolustaja Eetu Peltolan luistimesta sisään. Sen jälkeen muun muassa JYPin kapteeni Jere Lassila kävi raivoisaa vääntöä Ilveksen hyökkääjän Lukas Svejkovskyn kanssa.

Ilveksen leiri protestoi osumaa luistinpotkuna. Ottelun tuomaristo tarkisti tilanteen videolta, hyväksyen maalin.

Tilanteesta jaettiin peräti neljä väkivaltaisuusjäähyä (Lassila, Svejkovsky, Radek Kucerik, Ilves ja Väinö Liikonen, JYP.)

Video JYPin tasoitusosumasta ja siitä seuranneesta purkauksesta näkyy jutun yläreunasta.

Ottelu oli kahden erän jälkeen lukemissa 3–3.