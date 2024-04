Tunnistatko Christian Balen Frankensteinin hirviönä? Ensimmäiset kuvat elokuvasta julki

Ohjaaja Maggie Gyllenhaal on jakanut Instagramissa ensimmäisen kuvan näyttelijä Christian Balesta Frankensteinin hirviönä tulevassa elokuvassaan The Bride. Jessie Buckley näyttelee elokuvan morsianta, ja myös Penélope Cruz , Peter Sarsgaard ja Annette Bening ovat pääosissa.

The Bride jäljittelee James Whalen vuoden 1935 kauhuklassikkoa Bride of Frankenstein.

Juoni seuraa yksinäistä Frankensteinia, joka matkustaa 1930-luvun Chicagoon etsimään tohtori Euphroniuksen apua luodakseen itselleen kumppanin. Nämä kaksi elvyttävät murhatun nuoren naisen, ja näin syntyy morsian. Hän on enemmän kuin kumpikaan heistä tarkoitti morsiamen olevan. Morsian sytyttää romanssin, poliisin huomion ja villin ja radikaalin yhteiskunnallisen liikkeen.

Gyllenhaalin ensimmäinen ohjaustyö oli The Lost Daughter -elokuva vuonna 2021.

The Bride on Gyllenhaalin ja Balen toinen yhteinen työ, mutta se on ensimmäinen kerta, kun Gyllenhaal ohjaa Balea. Molemmat näyttelivät yhdessä Christopher Nolanin Yön ritari -elokuvassa (2008), jossa Bale näytteli Batmania ja Bruce Waynea, kun taas Gyllenhaal teki Waynen rakkauden kohteen Rachel Dawesin roolin.