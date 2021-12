Kommentti: Spencer on taas yksi elokuva Dianasta, mutta vaikuttava sellainen – ja se voi tuoda vampyyrielokuvien tähdelle Oscarin

Vaikka vuonna 1997 traagisesti auto-onnettomuudessa kuolleen Diana Spencerin, tutummin prinsessa Dianan, tarina on tuttu ja moneen kertaan kuultu, Spencer puhaltaa siihen uudenlaista, paikoin unenomaista hehkua.

Chileläisen Pablo Larraínin ohjaama elokuva keskittyy Ison-Britannian kuninkaallisen perheen joulupyhiin vuonna 1991 Sandringhamin kartanossa, lähellä Dianan lapsuudenkotia Norfolkin kreivikunnassa.

Diana on täysin etääntynyt aviopuolisostaan prinssi Charlesista, joka ei enää peittele suhdettaan Camilla Parker Bowlesiin.

Dianan ja Charlesin avioliitto oli ollut ajautumassa karille jo hyvän aikaa ennen elokuvan tapahtumia. Ahdistunut prinsessa sairastui bulimiaan ja Spencerissä nähdäänkin samanlaisia kohtauksia kuin Netflixin The Crown -sarjan neljännellä tuotantokaudella, joissa Diana ahmii ja oksentaa.

Prinsessan tuki ja turva ovat hänen ja Charlesin pojat, prinssi William (Jack Nielen) ja prinssi Harry (Freddie Spry). Elokuvassa pojat huolehtivat äidistään ja tukevat häntä, mutta joutuvat myös häpeämään.

Kuilu nuoren, elämänsä uutta alkua odottavan prinsessan ja jäyhän aristokraattisen kuningatarperheen välillä on valtava. Tuota kuilua syventää se, että kuninkaallinen perhe on Jack Farthingin esittämää Charlesia ja parin poikia lukuun ottamatta hiljaa.

Kaikki eivät kuitenkaan ole. Ääneen pääsevät hovin palveluskuntaan kuuluvat sivuhenkilöt. Brittikonkari Timothy Spall on suvereeni roolissaan Dianaa vahtivana ja suojelevana majuri Alistair Gregoryna, kuten myös Sally Hawkins Dianan luottopalvelija Maggien roolissa.





Matka prinsessan pään sisään

Vaikka tarinassa ei ole mitään uutta, se esitetään vakuuttavasti. Larraíni vie katsojan Dianan pään sisään, jossa maailma on ahdistava ja tukahduttava paikka.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Kristen Stewart on roolissaan prinsessa Dianana erinomainen. Hänen ilmeensä, pienenpienet eleensä ja jopa vartalon liikkeensä huokuvat täysipainoisessa ahdistuksessa vellovaa prinsessa Dianaa. Mitä todennäköisimmin Stewartin roolityö palkitaan parhaan naispääosan Oscar-ehdokkuudella, eikä voittokaan tuntuisi väärältä.

Merkittävässä osassa Spencerin ahdistavan ja eteerisen välillä tasapainoilevan tunnelman luonnissa on Radiohead-kitaristi Jonny Greenwoodin säveltämä musiikki. Elokuva etenee jousimusiikin tahtiin niin utuisilla pelloilla, Dianan hylätyssä ja rapistuneessa vanhassa kotilinnassa kuin ylväässä brittihovin kartanossakin.

Chileläisohjaajan näkemys

Mutta miksi ihmeessä Dianasta piti tehdä taas yksi elokuva?

Brittimonarkiaa syväluotaavassa suositussa The Crown -sarjassa on edetty jo Dianan aikakauteen saakka ja The Queen -elokuvassa (2006) käsiteltiin Dianan kuoleman jälkeisiä hetkiä kuningatar Elisabetin kulmasta.

Vuonna 2013 ensi-iltansa saaneessa Diana-elokuvassa syvennyttiin prinsessan elämän kahteen viimeiseen vuoteen. Pääroolin esitti Naomi Watts.

Larraín halusi silti toteuttaa oman näkemyksensä.

Dianasta kertova elokuva on loogista jatkoa Larraínin kansainväliselle ohjaajauralle. Jackie (2016) oli Natalie Portmanin tähdittämä Larraínin näkemys Jackie Kennedyn elämästä tämän aviomiehen John F. Kennedyn salamurhan jälkeen.

Ehkä Larraín syventyy seuraavaksi kuningatar Elisabetiin, Grace Kellyyn tai Sharon Taten kohtaloon, josta Quentin Tarantino esitti oman näkemyksensä elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Kun Spencerin loppuhetkillä Jonny Greenwoodin säveltämä musiikki taukoaa ja elokuvan loppuhetkillä koittaa poispääsyn katharsis Mike & the Mechanics -yhtyeen vuoden 1985 hitin All I Need is a Miracle lähtiessä soimaan, liikutusta on vaikea välttää. Ohjaaja Larraínin uraa tekee mieli seurata jatkossa entistä tarkemmin.

Turha kysymys

Entä miksi brittiläisen prinsessan rooliin kiinnitettiin amerikkalainen supertähti eikä brittinäyttelijää? Vaihtoehtoja olisi varmasti löytynyt.

Spencer-elokuvan kannalta kysymys on turha. Kuten todettua, Kristen Stewart on Dianan roolissa loistava.

Elokuvan alkumetreillä mielessä pyörii muistikuva Stewartista Twilight-vampyyrielokuvasarjan Bellana, mutta muistikuvan haalentuessa rooliin ei voisi kuvitellakaan ketään muuta.

Diana kaikkine tunnettuine ristariitaisuuksineen ja herkkyyksineen huokuu Kristen Stewartin olemuksesta. Se ristiriitaisuus ja herkkyys voi tuoda 31-vuotiaalle tähdelle uran ensimmäisen naispääosa-Oscarin.

