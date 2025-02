Näyttelijät Tom Cruise ja Ana de Armas yhdessä Lontoossa ystävänpäivän alla

Näyttelijät Tom Cruise ja Ana de Armas viettivät yhdessä aikaa Lontoon Sohossa 13. helmikuuta.

Näyttelijätähdet Tom Cruise, 62, ja Ana de Armas, 36, nähtiin viettämässä iltaa Lontoon Sohossa 13. helmikuuta. Daily Mailin saamissa kuvissa kaksikko kävelee Sohon alueella illallisen jälkeen.

De Armaksella oli kädessään noutoruokaa ravintolasta. Tähdet poseerasivat yhdessä fanien kanssa leveästi hymyillen ja juttelivat heidän kanssaan hetken ennen kuin hyppäsivät yhteiseen taksiin.

Sekä De Armas että Cruise tekevät itse omat stunttinsa elokuvissa. De Armas kehui aiemmin Cruisea jutellessaan USA Todayn kanssa omien stunttien tekemisestään Chris Evansin kanssa elokuvassa Ghosted. Hän totesi, ettei ole vielä stunteissa Cruisen tasolla, mutta osaa nyt arvostaa hänen työtään 100-prosenttisesti ja ymmärtää täysin, miksi hän tekee sitä.

– Se on vaativaa ja kivuliasta, ja kehosi on kipeä kaikkialta, mutta se on myös hyvin palkitsevaa, koska näin itseni kehittyvän siinä. Sitä paitsi se on hauskaa. Ja jos menen vain sanomaan repliikkini ja joku muu tekee stuntit, menetän sen hauskuuden, de Armas kertoi USA Todaylle.

De Armas myös kehui Cruisea ”tajunnanräjäyttäväksi”.

De Armas näytteli viimeksi tappajabaleriinaa kesäkuussa ensi-iltansa saavassa Ballerina-elokuvassa, joka on John Wick -elokuvan spinoff. Elokuvassa hän näyttelee Eve Macarroa, joka aloittaa koulutuksensa Ruska Roma -organisaation salamurhaajaoppeihin.

– Olen hyvin ylpeä siitä. Se on todella jännittävää. Se on vaarallinen, se on seksikäs, se on hyvin John Wick. Uskon, että ihmiset tulevat yllättymään. Olen puolueellinen. Totta kai pidän elokuvasta, mutta mielestäni se on todella hieno. Siitä tulee mahtava, de Armas kertoi aiemmin elokuvasta Colliderille.

De Armas on näytellyt muun muassa elokuvassa Blondi (2022) ja Deep Water (2022).

Cruisen seuraava elokuva Mission: Impossible 8 tulee teattereihin 23. toukokuuta. Cruisen viimeisin elokuva Top Gun: Maverick sai ensi-iltansa vuonna 2022.

