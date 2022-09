Christian Bale osti käytetyn Toyotan vuonna 2003 ja ajaa sillä edelleen: "En välitä paskaakaan"

Vaikka Hollywood-tähti Christian Bale on päässyt valkokankailla ajamaan niin Batmobilella kuin ikonisella Ford GT40:lläkin, ei hän ole siviilissä varsinaisesti mikään automies – tai miten sen nyt ottaa.

120 miljoonan dollarin omaisuuden päällä istuvan Balen kerrotaan ajavan edelleen samalla Toyotalla, jonka hän osti käytettynä vuonna 2003, eli joko hän suhtautuu autoonsa hyvin tunnepitoisesti tai sitten hän ei ole yksinkertaisesti nähnyt tarvetta päivittää.

Balen avolava on yhdysvaltalaisen The Driven mukaan ensimmäisen sukupolven Toyota Tacoman facelift-versio, jonka konepellin alta löytyy 3,6-litrainen V6. Auto on takavetoinen.

Käytännöllisyys edellä

Oscar-voittaja on aiemmin todennut harrastavansa enemmän moottoripyöriä kuin autoja. Aikoinaan hän myös kilpaili kaksipyöräisillä.

– Rakastan moottoripyöriä, ja kuljetan niitä auton lavalla, hän totesi The Daily Beastille vuonna 2016.

Balen mukaan on epätodennäköistä vaihtaa mihinkään muuhun sen jälkeen, kun on päässyt avolavan makuun. Auton vaatimattomuus on hänestä vain eduksi.

– En välitä paskaakaan, jos se naarmuuntuu, kukaan ei halua varastaa sitä, eikä kukaan pidä sitä millään tavalla arvokkaana, hän perusteli valintaansa.

Kyseessä on tuskin Balen ainoa auto, sillä hänet on kuvattu sittemmin myös Porschen katumaasturin ratissa. Cayennen kyytiin ei kuitenkaan lastata prätkän prätkää, joten Tacoman korvaajaksi siitä tuskin Balen kirjoissa on.