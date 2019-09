Tunnelma tiivistyy Syyriassa: Turkki siirsi sotakalustoa pakolaisten "turvavyöhykkeelle"

Turkki on suunnitellut sijoittavansa kyseiselle "turvavyöhykkeelle" Syyrian pakolaisia, joita Turkissa asuu lähes neljä miljoonaa. Maa on neuvotellut asiasta Yhdysvaltojen kanssa jo jonkin aikaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut avata portit Eurooppaan Syyrian pakolaisille, jos Turkin tahtoon ei suostuta.

Painetta kurdeja kohtaan



Turvavyöhyke on Turkin keino luoda painetta Syyrian rajaseudun kurdeille.

Turkki on pelännyt kurdialueen muodostumista Syyrian vastaisella rajalleen, minkä vuoksi turvavyöhyke on määrä avata Turkin ja Syyrian kurdien YPG-järjestön hallinnoimman alueen välille. Turkki pitää YPG:ta terrorijärjestönä.

Yhdysvaltojen kanssa YPG on taas tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Isisin vastaisessa taistelussa, mikä on kiristänyt Turkin ja Yhdysvaltojen välejä. Turkki on uhkaillut hyökkäyksellä YPG:ta vastaan, jos turvavyöhykkeeseen ei suostuta.