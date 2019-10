Turkkilainen sotilaslähde: Alueelle jääneet kurdijoukot "neutralisoidaan", jos eivät vetäydy huomiseen aikarajaan mennessä

"Alueelle jääneet terroristit neutralisoidaan"

Turkki on aiemmin kertonut, että syvyyssuunnassa turva-alue ulottuisi 32 kilometriä rajalta Syyrian puolelle.

Sotilaslähteen mukaan 125 ajoneuvoa on kuljettanut kurdijoukkoja pois suunnitellulta turva-alueelta ja matkannut kohti Koillis-Syyriassa sijaitsevaa Hasakahia. Lähde lisäsi, että 120 kilometrin alueelle "jääneet terroristit neutralisoidaan" tiistain jälkeen, kertoi uutistoimisto AFP.

Erdogan mollasi länsimaita

– Mistä lähtien siirryitte terrorismin puolelle? Liittyikö PYD-YPG Natoon, ja me emme tiedä sitä?

Turkki pitää Syyrian toisen hallitsevan kurdiryhmän PYD:n sotilaallista ryhmää YPG:tä erityisenä uhkana. Syy tähän on se, että YPG:llä on vahvat siteet kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka kanssa Turkin valtio on käynyt jo vuosikymmeniä kestävää sotaa. Turkki, Yhdysvallat ja EU pitävät PKK:ta terroristijärjestönä.