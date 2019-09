14-vuotias tyttö murhattiin al-Holin leirillä - syyksi epäillään kasvohunnusta luopumista

Leiri fanaattisten Isis-naisten hallussa

Leirin olosuhteet ovat epätoivoiset



Viemärivesi vuotaa telttoihin ja asukkaat juovat vettä säiliöistä, joissa on matoja, kuvailee Washington Post. Leirin asukkaat on eroteltu kansallisuuksien mukaan. Suurin osa on syyrialaisia ja irakilaisia. Kaikkein radikaaleimmat, noin 9000 ihmistä, on erotettu aidalla. Tällä alueella on arabeja, aasialaisia, afrikkalaisia ja eurooppalaisia.