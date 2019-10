Turkin hyökkäys Syyriaan alkanee pian – AFP: Kymmeniä sotilasajoneuvoja nähty lähellä Syyrian rajaa

Turkin joukkojen odotetaan tunkeutuvan Syyriaan Pohjois-Turkista. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se osallistu operaatioon millään tavalla.

Turkki on jo pitkään halunnut torpata kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.