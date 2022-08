Tulli paljasti salakuljetusorganisaation: Takavarikoi huumeita yli 1,6 miljoonan euron arvosta

Tutkinnassa on useista törkeistä huumausainerikoksista ja ampuma-aserikoksista muodostuva kokonaisuus. Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo on yhteensä 1 634 000 euroa, kertoo Tulli tiedotteessaan.

– Osa amfetamiinista on tuotu Suomeen öljymäisessä muodossa ja siitä on saostettu amfetamiinia sitä varten vuokratussa loma-asunnossa Itä-Uudenmaan alueella. Esitutkintamme perusteella huumausaineet on tuotu Suomeen postiliikenteessä, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen huumausaineiden maahantuonnista tiedotteessa.

Kansainvälinen organisaatio

Organisaatiota on johdettu osittain ulkomaisten henkilöiden toimesta ja sen toimintaan epäillään osallistuneen yhteensä noin kymmenen henkilöä. Useita henkilöitä on edelleen vangittuna.

– Pääepäilty on Belgian kansalainen, joka on järjestänyt huumausaineiden maahantuonnin Suomeen. Suomessa huumausaineiden levityksestä on pääasiassa vastannut suomalainen mies. Muut Suomessa ja ulkomailla toimineet henkilöt koostuvat sekä suomalaisista että muiden maiden kansalaisista. Osalla epäillyistä on rikostaustaa Suomessa, kertoo tutkinnanjohtaja Virtanen.