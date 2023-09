Jari-Matti Latvalan radikaali ehdotus saa tyrmäyksen: "Kuinka moni lähtee siihenkään?"

– Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta jos tilanne menee tulevaisuudessa vaikeammaksi eikä uusia valmistajia saada mukaan, niin sitten pitäisi hypätä Rally2-autoon ja tehdä siitä kehittyneempi versio, Latvala totesi.

MM-sarjassa vain Toyota ja Hyundai ajavat oman tehtaansa Rally1-autoilla. Kolmantena on Fordin autoilla sarjassa kisaava M-Sport, jonka tulevaisuus on uhattuna talousvaikeuksien takia.

– Rally2 ei ole valmis sellaisenaan kuin se nyt on. Sitä on pakko jalostaa vähän kiinnostavammaksi ja saada siihen enemmän rätinää, räiskettä ja pauketta.

Haluavatko autotehtaat ryhtyä lisäpanostuksiin?

– Tuoko se meille lisää autoja, koska vaikka Rally2:ssa on jo muutamia valmiita autoja, niin haluavatko autotehtaat enää panostaa ja ruveta kehittämään niitä? Ketomaa pohtii.

Yksi syy ongelmaan on Kansainvälisen autoliiton FIA:n tiukat rajoitukset siitä, että vain autotehtaat voivat rakentaa luokitellun ralliauton. Tämä sulkee ulos mahdollisuuden, että autoa rakentamassa olisi useampia pienempiä toimijoita.

– Kyllä se peruspohja Rally2-konseptissa on ihan toimiva, mutta perusongelma on, että niin harva pystyy rakentamaan ralliautoja. Autotehtailla ei ole nykyään enää fasiliteetteja tehdä niitä luokiteltuja ralliautoja, koska luokitusprosessi on niin monimutkainen, Ketomaa lisää.