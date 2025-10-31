Helsingin IFK teki kuin tekikin lokakuussa vierasmaalin. Voittoon asti ei yksi osuma kuitenkaan riittänyt, sillä Tappara oli kotikentällään vahvempi 4–1.

HIFK:n tappioputki piteni kuuteen otteluun, kun se hävisi tänään Tapparalle. Helsinkiläiset tekivät ottelun avausmaalin avauserässä. Daniel Mäkiaho katkaisi 386 minuuttia kestäneen piinan. Sen verran HIFK oli ilman vierasmaalia. Lokakuussa seura sai aikaan vain tämän yhden osuman vieraskentällä.

1:20 Tässä on HIFK:n lokakuun ainoa vierasmaali.

Tappara otti kuitenkin pisteet ja on nyt voiton myötä kolmantena. HIFK jatkaa sarjajumbona.

KooKoo järjesti pienen yllätyksen, kun se ryösti sarjakärki Ässiltä pisteet 2–1-vierasvoitolla. Porissa paineltiin 54 minuuttia ilman maaleja. ja nakkasivat minuutin välein KooKoolle kaksi osumaa. Ässät-kavennus ei riittänyt jatkoille.