Nyt kannattaa katsoa taivaalle – siellä sinkoilevat perseidit

Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on. Perseidit tunnistaa siitä, että niistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut saattavat näyttää punertavilta. Ursan mukaan tähdenlentojen bongaajan kannattaa ottaa mukaan makuualusta ja pukeutua lämpimästi, sillä tähdenlentoja on mukavinta havaita selällään.