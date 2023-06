Lääkäriliitto kommentoi hallitusohjelmaa huolestuneena: "Näillä ratkaisuilla ei pystytä hoitovelkaa purkamaan"

– Ykköstavoitteemme oli että terveydenhuollon rahoitusta kasvatetaan kohti pohjoismaista tasoa. Ero Pohjoismaihin on 4-6 miljardia euroa. Lopputulos hallitusneuvotteluissa on päinvastainen. Meillä on hoitovelka suurempi kuin koskaan. Näillä ratkaisuilla ei pystytä hoitovelkaa purkamaan, toteaa johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.