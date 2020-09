Tukholman koronavirustartunnat laskivat epidemian alun tasolle

Tukholmassa koronavirustartuntojen määrä on laskenut tasolle, jolla se oli viimeksi maaliskuun lopussa, kertoivat viranomaiset.

– Tarkka vertailu on vaikeaa, koska laajat testaukset aloitettiin vasta heinäkuussa, mutta arviomme on, ettei tällaisia lukuja ole nähty sitten viikon 10 tai 11, sanoi Tukholman terveysviranomaisten edustaja Per Follin.