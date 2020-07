Koronarajoituksia määrätty jälleen voimaan eri maissa – Hongkongissa saa kokoontua vain neljä

Hongkongissa baarit, kuntosalit ja kauneussalongit ovat joutuneet jälleen sulkemaan ovensa ja lisäksi yli neljän ihmisen kokoontumiset on kielletty. Hongkongissa on ollut kuukausia melko hyvä tilanne koronaviruksen suhteen, mutta nyt tartunnat ovat kasvussa.

Intiassa Biharin osavaltiossa on julistettu parin viikon eristys, joka alkaa torstaina. Osavaltiossa on noin 125 miljoonaa asukasta. Intian it-keskus Bangaloressa puolestaan on meneillään viikon kestävä eristys.