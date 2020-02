Tukholman koronaepäilyt osoittautuivat negatiivisiksi – Ruotsissa testattu 170 ihmistä virustartunnan vuoksi

Ruotsissa on testattu tähän mennessä kaikkiaan 170 epäiltyä koronavirustartuntaa ja 54 näistä on testattu Tukholmassa. Lähes kaikki testit ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja vain yksi testi on näyttänyt positiivista tulosta. Positiivinen testitulos tehtiin tammikuun viimeisenä päivänä Jönköpingissä.

Vaikka nämä tartunnat osoittautuivatkin negatiivisiksi, niin koronavirus on levinnyt ympäri maailmaa. Kaiken kaikkiaan tartunnan on saanut 75 199 ihmistä ja reilut tuhat tartunnoista on tehty muualla kuin Manner-Kiinassa. Joulukuussa valoilleen päässeeseen virukseen on kuollut yhteensä yli 2 000 ihmistä.