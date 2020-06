Tukes: Maskien markkinoinnissa virheellistä tietoa – voidaan luulla virallisiksi hengityssuojaimiksi

Kansanmaskin tarkoituksena on Tukesin mukaan suojata muita ihmisiä käyttäjän pärskeiltä. Jos käyttäjällä on virustartunta, kansanmaski voi vähentää pärskeiden leviämistä ympäristöön ja suojata muita virustartunnalta. Kansanmaski ei kuitenkaan suojaa itse käyttäjää virustartunnalta, toisin kuin hengityksensuojaimet.

Ylitarkastaja Asta Koivisto Tukesista kertoo, että Tukes on saanut nelisenkymmentä ilmoitusta maskeista. Osa ilmoituksista koskee kansanmaskeja, joita voi myyntiväittämien perusteella luulla virheellisesti viralliseksi hengityksensuojaimeksi.

– On tärkeää, että ostaja tietää, mitä on ostamassa. Siksi suosittelemme varmistamaan tuotteen myyjältä, jos markkinointimateriaalin perusteella on epäselvää, myykö myyjä kansanmaskia vai virallista hengityksensuojainta, Koivisto sanoo tiedotteessa.