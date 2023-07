Tukalat helteet piinaavat Eurooppaa – Asiantuntija kaipaa nopeita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Tukalia lämpötiloja on mitattu niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Kiinassa mitattiin eilen maan lämpöennätys. Ilmastonmuutos on niin pitkällä, että samanlaisia sääilmiöitä on odotettavissa myös tulevaisuudessa, arvioi Greenpeace Nordicin apulaismaajohtaja Juha Aromaa tiistaiaamun Huomenta Suomessa.