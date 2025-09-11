Videot Toulousen kaupungin kaduilta näyttävät, millaisiksi Ranskan mielenosoitukset ovat pahimmillaan yltyneet.

Ranskan sisäministeriön mukaan noin 175 000 ihmistä ympäri Ranskaa otti osaa Pysäytetään kaikki -protestitapahtumaan eilen. Toulousen kaupungissa kuvatuilla videoilla näkyy, kun tuleen sytytetyt roska-astiat saivat myös auton syttymään tuleen.

– Miten maksan nyt vuokrani ja lainani? paloa seurannut auton omistaja voivotteli toimittajalle.

Protestissa vastustettiin muun muassa esityksiä kahden pyhäpäivän muuttamisesta työpäiviksi, terveydenhuollon säästöohjelmaa ja eläkkeiden korotuksien jäädytystä.

Ympäri Ranskaa 80 000 poliisia on jalkautettu valvomaan protesteja ja estämään mahdollisia tuhotöitä.

Toulousessa kuvatut videot näyttävät myös muutamia kiinniottoja ja kyynelkaasun käyttöä.

Poliisi otti ympäri Ranskaa noin 500 ihmistä kiinni protesteissa.

Katso videot yltä!

Video: ENEX